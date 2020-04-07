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15:08 07.04.2020

Представительство ООН в Украине призвало стороны конфликта прекратить огонь на Донбассе и направить все усилия на борьбу с Covid-19

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Представительство ООН в Украине призвало стороны конфликта прекратить огонь на Донбассе и направить все усилия на борьбу с Covid-19

Все стороны конфликта на Донбассе должны прислушаться к призыву генсека ООН о глобальном прекращении огня и направить все усилия на предотвращение распространению вируса, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

"Я призываю все стороны прислушаться к призыву Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о глобальном прекращении огня и отложить разногласия, чтобы направить все усилия на предотвращение распространению вируса. Актуальна солидарность. Необходимы срочные совместные действия для преодоления пандемии и помощи наиболее уязвимым людям", - говорится в заявлении Лубрани, опубликованном на сайте представительства ООН в Украине во вторник.

Она подчеркнула, что на фоне глобального кризиса, связанного с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, глубокое беспокойство вызывает увеличение жертв среди гражданского населения на востоке Украины, количество которых достигло наивысшего уровня с сентября 2019 года.

В заявлении подчеркивается, что ООН работает со всеми привлеченными учреждениями для продолжения оказания гуманитарной помощи, и полностью понимает необходимость введенных мер по сдерживанию распространения COVID-19.

Также представительство попросило все соответствующие учреждения оказывать поддержку и способствовать работе ООН и гуманитарных партнеров для того, чтобы люди по обе стороны «линии разграничения» имели доступ к основной жизненно необходимой медицинской и гуманитарной помощи.

"Важно обеспечить наличие соответствующих процедур для быстрой поставки предметов первой необходимости тем людям, жизнь которых сегодня более, чем когда-либо, зависит от нашей помощи", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, Представительство ООН обратилось к донорам с просьбой объединить усилия и поддержать недавно представленный План экстренного реагирования для преодоления коронавирусной инфекции COVID-19.

"Поскольку бюджетов стран не хватает, мы перенаправили некоторые из наших ресурсов, но этого недостаточно. Нам необходима дополнительная поддержка доноров для преодоления влияния инфекции на здоровье людей и социально-экономических последствий COVID-19.

Также в подчеркивается, что в это сложное время ООН и гуманитарные партнеры солидарны с народом Украины, который страдает как от конфликта, так и от медицинского и социально-экономического воздействия коронавирусной инфекции.

"Мы сейчас расширяем наши мероприятия, чтобы минимизировать последствия и реагировать на увеличение потребностей, возникающих в результате пандемии по всей стране", - заверили в Представительстве.

Как сообщалось, План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, представленный ранее представительством ООН в Украине, предусматривает, что преодоление последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине обойдется в $165 млн.

Теги: #коронавирус #оос #оон
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