СБУ отменила незаконный акт по предписанию НАПК
Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову предписание касательно устранения нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции".
"Вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий по руководству СБУ отличные от других сотрудников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", - сообщает пресс-служба Агентства.
Предписанием НАПК предусматривается отмена нарушающего законодательство акта.
"Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - отмечается в сообщении.