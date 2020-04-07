События

14:40 07.04.2020

СБУ отменила незаконный акт по предписанию НАПК

1 мин читать
СБУ отменила незаконный акт по предписанию НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков внес главе Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову предписание касательно устранения нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции".

"Вопреки закону в 2016 году СБУ утвердила акт, устанавливающий по руководству СБУ отличные от других сотрудников Службы правила представления деклараций. Это позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК", - сообщает пресс-служба Агентства.

Предписанием НАПК предусматривается отмена нарушающего законодательство акта.

"Во исполнение предписания СБУ отменила незаконный акт", - отмечается в сообщении.

Теги: #напк #сбу #декларации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:10 06.04.2020
В Днепре СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя

В Днепре СБУ разоблачила ботоферму, распространявшую фейки о COVID-19 и призывы к свержению конституционного строя

12:37 06.04.2020
Лерос прибыл на допрос в СБУ, но ходатайствует о переносе в связи с объединением дел

Лерос прибыл на допрос в СБУ, но ходатайствует о переносе в связи с объединением дел

18:44 03.04.2020
Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

04:54 03.04.2020
На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

20:55 02.04.2020
Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

Нардеп Лерос не явится на допрос в СБУ 3 апреля - адвокаты

20:15 02.04.2020
Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

Разумков: Не понимаю, почему во время войны и эпидемии 6 сотрудников СБУ приходят вручать повестку одному нардепу

16:31 01.04.2020
Сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял – пресс-центр спецслужбы

Сотрудники СБУ пытались вручить Леросу повестку на допрос в качестве свидетеля, но нардеп ее не взял – пресс-центр спецслужбы

15:58 01.04.2020
Депутат Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

Депутат Лерос утверждает, что к нему домой приехали сотрудники СБУ

14:26 01.04.2020
СБУ прекратила деятельность группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

СБУ прекратила деятельность группы, распространявшей в Facebook фейки о коронавирусе по заказу из России

18:07 30.03.2020
СБУ выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

СБУ выявила 79 человек, которые распространяли фейки о коронавирусе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Представительство ООН в Украине призвало стороны конфликта прекратить огонь на Донбассе и направить все усилия на борьбу с Covid-19

В чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы - ГСЧС

Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

В Киеве за минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 12 человек, из них четверо детей и один медработник - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Представительство ООН в Украине призвало стороны конфликта прекратить огонь на Донбассе и направить все усилия на борьбу с Covid-19

В чернобыльской зоне есть еще два очага горения травы - ГСЧС

Госструктуры закупили товары для противодействия коронавирусу почти на 1 млрд грн

Лукашенко заявил, что готов сам идти лечить людей с коронавирусом, но "пока не надо"

Перенос КС в Харьков позволит дистанцировать его от различных центров влияния – представитель Зеленского

Генпрокурор: никаких условий моего назначения не было, фамилия Порошенко не звучала

В Киевской области на 31% возросло количество пожаров в 2020г - ГСЧС

88% украинцев считают карантин необходимым, но у 90% с переходом на него возникли проблемы – соцопрос

Выезда из Украины в "Краковце" ожидают 120 фур - таможня

С начала суток боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня - Минобороны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА