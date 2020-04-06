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18:20 06.04.2020

В экосистемах Украины количество пожаров за год выросло на четверть, в 99% причиной стал человеческий фактор

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В экосистемах Украины количество пожаров за год выросло на четверть, в 99% причиной стал человеческий фактор

С начала года в экосистемах Украины возник 14,821 тыс. пожаров, что на 25% больше к аналогичному периоду прошлого года, сообщил пресс-офицер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

"Огонь прошел более 10 тыс га земли, уничтожая все живое на своем пути. Несколько дней назад к этому добавились пожары в зоне отчуждения, где сейчас борются с ними наша авиация и наши спасатели. Какая же основная причина этих пожаров? В 99% это человеческий фактор: люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности", - сказал Хорунжий в своем видеообращении, опубликованном на YouTube-канале ГСЧС в понедельник вечером.

Он отметил, что подразделения ГСЧС сейчас загружены борьбой с пожарами в экосистемах и мерами по противодействию распространения коронавируса в стране. "Коронавирус мы точно победим, а вот достанется ли нашим потомкам наша цветущая земля? Давайте отнесемся к этой глобальной проблеме очень серьезно. И каждый на своем месте приложит максимум усилий, чтобы наша земля, наша цветущая Украина досталась нашим потомкам", - сказал Хорунжий.

Теги: #пожар
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