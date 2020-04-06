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15:51 06.04.2020

Полиция расследует два дела в связи с пожарами в зоне ЧАЭС, один поджигатель установлен

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Полиция расследует два дела в связи с пожарами в зоне ЧАЭС, один поджигатель установлен

Полиция Киевской области расследует два уголовных производства в связи с возгораниями, которые привели к пожарам в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, один поджигатель установлен, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе облполиции.

"Что касается информации о пожарах в зоне ЧАЭС. Установлено, что один из пожаров перекинулся из Житомирской области ветром на территорию Киевской области. По данному факту открыто уголовное производство по 270 УК (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности)", - рассказали в пресс-службе в понедельник.

По информации главка, полицейские Киевской области проведут следственные действия на территории региона, опросят лесников, а также всех людей, которые могли быть свидетелями возгорания и тушения пожара, после чего уголовное производство будет передано в полицию Житомирской области для дальнейшего расследования, поскольку там был очаг возгорания.

"Другой случай – это возгорание травяного настила в Иванковском районе. Потом огонь перекинулся дальше, на территорию Котовского лесничества, которое находится уже в зоне отчуждения. Там было уничтожено огнем 5 га сухой травы", - рассказали в ГУ Нацполиции области.

В главке подчеркнула, что в этом случае установлен человек, который поджег сухую траву. "Установлено, что поджег сухую траву в трех местах 27-летний житель Иванковского района. Он был доставлен в полицию, его опросили и отпустили. Пока подозрение ему не предъявлено, у него процессуальный статус свидетеля", - пояснили в облполиции.

"И по этому факту открыто уголовное производство по ст. 245 УК (уничтожение или повреждение растений)", - отметили в главке.

Теги: #чернобыльская_зона #полиция #пожар
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