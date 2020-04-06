Депутат от "Слуги народа" провел урок физики для 10-го класса в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн"

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Сергей Колебошин в понедельник провел урок физики для учеников 10-го класса на тему "Испарение и конденсация. Насыщенный и ненасыщенный пар".

"Пока Верховная Рада на карантине, один из народных депутатов от "Слуги народа" вспомнил свою прежнюю профессию. Наш Сергей Колебошин в прошлом – учитель физики. И сегодня в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" он рассказал, что такое испарение. Смотрите уроки каждый день. Остаемся дома, учимся дома!", - сообщается на странице партии в Facebook.

Депутат от "Слуги народа" Колебошин был избран на внеочередных выборах 2019 года по округу № 140 Одесской области.