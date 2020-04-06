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14:12 06.04.2020

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя

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Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ возле Павлополя

Незаконные вооруженные формирования один раз обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим тишины, снова сознательно игнорируя Минские соглашения", - сказал спикер Минобороны Дмитрий ГуцулЯк на брифинге в понедельник.

Так, в 7 утра в течение почти часа, противник выпустили по защитникам Павлополя 8 мин калибра 82-мм, применяли противотанковый ракетный комплекс и вооружение БМП.

Отмечается, что украинские военнослужащие воины дали врагу отпор и подавляли вражескую вооруженную активность из легкого пехотного вооружения.

"По имеющейся информации, в результате этого прицельного вражеского обстрела боевых потерь среди мужественных защитников Украины нет", - добавили в ведомстве.

Теги: #оос
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