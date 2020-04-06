В Минске сообщили о дополнительных ограничениях на украинской границе: теперь в эту страну нельзя попасть пешком

Украина вводит дополнительные ограничения по въезду в страну из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

"По официальной информации украинской стороны 7 апреля с 00:00 по киевскому времени Украина прекращает пропуск своих граждан в страну, пересекающих границу пешком. Эвакуация украинцев будет осуществляться исключительно авиа или ж/д транспортом", - говорится в сообщении ГПК.

Такой порядок въезда в Украину будет действовать предварительно до 24 апреля включительно.

Граждане Украины смогут вернуться домой только на автотранспорте через определенные пункты пропуска: "Доманово" (с белорусской стороны "Мокраны"), "Выступовичи" ("Новая Рудня"), "Славутич" ("Комарин"), "Новые Яриловичи" ("Новая Гута"), "Сеньковка" ("Веселовка").

"В то же время в беларуских пунктах пропуска ограничений по выезду граждан Украины нет. Беларусь готова оказать содействие жителям соседнего государства в их возвращении домой", - отмечается в сообщении.

Информацию по въезду в Украину ГПК Беларуси рекомендовал уточнять в посольстве и украинских консульских учреждениях.