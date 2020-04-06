Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник стоимостью около $2 млн

Украинские военнослужащие в воскресенье, 5 апреля, на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат российского производства стоимостью около $2 млн, БПЛА передан для изучения специалистам, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Фейсбук.

"5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарск направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400 Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около $2 млн", – сообщили украинские военные.

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", – подчеркнули в штабе.