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04:08 06.04.2020

Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник стоимостью около $2 млн

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Украинские военные на Донбассе сбили российский беспилотник стоимостью около $2 млн

Украинские военнослужащие в воскресенье, 5 апреля, на Донбассе сбили беспилотный летательный аппарат российского производства стоимостью около $2 млн, БПЛА передан для изучения специалистам, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на странице в Фейсбук.

"5 апреля, благодаря умелым действиям одного из подразделений, который держит оборону на Светлодарск направлении, был сбит беспилотный летательный аппарат "Застава" Bird Eye 400 Данный БПЛА с 2012 года производится в Российской Федерации. Его стоимость составляет около $2 млн", – сообщили украинские военные.

Беспилотник был передан соответствующим специалистам специальных подразделений для изучения данных с носителей информации.

"Этот факт еще раз подтверждает непосредственное участие вооруженных сил Российской Федерации в войне на востоке Украины", – подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #беспилотник
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