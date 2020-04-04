Полицейские расследуют убийство 33-летнего мужчины в Черновцах

Правоохранители расследуют обстоятельства убийства 33-летнего мужчины в Черновцах, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Правоохранители установили, что сегодня, 4 апреля, в городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции осматривают места событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.