События

19:47 04.04.2020

Полицейские расследуют убийство 33-летнего мужчины в Черновцах

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Правоохранители расследуют обстоятельства убийства 33-летнего мужчины в Черновцах, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции.

"Правоохранители установили, что сегодня, 4 апреля, в городе Черновцы на улице Воробкевича неизвестный нанес огнестрельное ранение в живот местному жителю. Пострадавшего госпитализировали в больницу, где он умер во время оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции осматривают места событий, опрашивают свидетелей и очевидцев преступления и разыскивают нападающего.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Теги: #черновицкая_область #расследование #украина #убийство
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