События

21:49 03.04.2020

Пять тысяч правок, зарегистрированных ко второму чтению законопроекта о банках, замедлят процесс его рассмотрения – Арахамия

2 мин читать
Пять тысяч правок, зарегистрированных ко второму чтению законопроекта о банках, замедлят процесс его рассмотрения – Арахамия

Противники принятия законопроекта о банках будут делать все, чтобы затянуть процесс его рассмотренения во втором чтении, в подтверждение чего уже зарегистрировано пять тысяч поправок, заявляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Уже сегодня, по состоянию на сейчас, есть пять тысяч зарегистрированных поправок. Мы понимаем, что будет оказываться максимальное сопротивление этому процессу (принятию законопроекта – ИФ-У). Ходят слухи, что это количество поправок может быть увеличено до 8 или 10 тысяч", - сказал Арахамия в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".
Он напомнил, что депутаты в течение семи дней с момента голосования в первом чтении, подают свои поправки к законопроекту.
"Мы ожидаем, что будет большая борьба за этот законопроект, будут пытаться его остановить, заблокировать и первая битва будет в комитете, потому что только после того, как комитет рассмотрит поправки, это может быть вынесено в зал", - подытожил Арахамия.
Глава фракции не смог назвать дату рассмотрения данного законопроекта на пленарном заседании.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.

Теги: #законопроект #банки #рада #поправки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:27 03.04.2020
В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. поправок

В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. поправок

21:03 03.04.2020
Рада может собраться на внеочередное заседание в среду-четверг - Арахамия

Рада может собраться на внеочередное заседание в среду-четверг - Арахамия

20:43 03.04.2020
ПУМБ предлагает собственникам карт страховку от мошенников, еще 4 банка предупреждают о росте мошенничества во время карантина

ПУМБ предлагает собственникам карт страховку от мошенников, еще 4 банка предупреждают о росте мошенничества во время карантина

19:41 01.04.2020
Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

Верховный суд подтвердил законность решения НБУ о применении меры воздействия к банку "Портал"

19:09 01.04.2020
Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

Зеленский ожидает, что Рада в ближайшие дни проголосует за изменения в госбюджет Украины

13:33 01.04.2020
Украинские евробонды и ВВП-варранты подскочили в цене на решениях Рады

Украинские евробонды и ВВП-варранты подскочили в цене на решениях Рады

10:13 01.04.2020
В Раде уже зарегистрировано 5 проектов постановлений об отмене принятия закона о рынке земли

В Раде уже зарегистрировано 5 проектов постановлений об отмене принятия закона о рынке земли

20:18 31.03.2020
НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

НБУ оштрафовал РВС Банк, банк "Украинский капитал" и Укрэксимбанк за огрехи в финмониторинге

00:43 31.03.2020
Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

Зеленский после полуночи пришел на внеочередное заседание Рады, которая рассматривает законопроект о рынке земли

19:46 30.03.2020
Рада ушла на перерыв для кварцевания зала заседаний

Рада ушла на перерыв для кварцевания зала заседаний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ПриватБанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев

В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

В законопроект о банках ко второму чтению уже подано 5 тыс. поправок

Рада может собраться на внеочередное заседание в среду-четверг - Арахамия

Перелет и проживание семьи президента в Омане в начале января оплачивала первая леди, с дорогой обратно помог султанат - ОП

ПОСЛЕДНЕЕ

ПриватБанк подал новый иск на $5,5 млрд на Кипре против экс-владельцев

Гройсман: МВФ никогда не требовал от Украины именно такой модели рынка земли, которую приняли в Раде

Глава МИД Украины ответил РФ: в сложившейся практике Минского процесса нет никакого прямого "диалога Киева и Донбасса"

Число скончавшихся в Москве пациентов с коронавирусом достигло 24

В Украине зарегистрировано 1072 инфицированных коронавирусом, зафисировано 27 смертей

Во Франции за сутки скончались 588 пациентов с коронавирусом

В Киеве за нарушение режима самоизоляции полиция оштрафовала на 17 тыс. грн прилетевшую из Таиланда девушку

До конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн в рамках плана Гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19 в Украине – Шмыгаль

Перелет и проживание семьи президента в Омане в начале января оплачивала первая леди, с дорогой обратно помог султанат - ОП

Трамп и Макрон обсудили возможность встречи лидеров "пятерки" СБ ООН для координации борьбы с COVID-19 - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА