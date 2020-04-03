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20:43 03.04.2020

ПУМБ предлагает собственникам карт страховку от мошенников, еще 4 банка предупреждают о росте мошенничества во время карантина

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ПУМБ предлагает собственникам карт страховку от мошенников, еще 4 банка предупреждают о росте мошенничества во время карантина

Первый украинский международный банк (ПУМБ, Киев) предлагает собственникам дебетовых карт оформить страховку от мошенников, а Укрэксимбанк, Креди Агриколь банк, ОТП Банк (все - Киев) и Банк "Пивденный" (Одесса) предупреждают клиентов о росте случае мошенничества во время карантина, сообщают пресс-службы банков.

"ПУМБ с 3 апреля предлагает своим клиентам услугу "Защита от мошенников". Страховка охватывает самые распространенные виды мошенничества с карточными счетами и распространяется на всех владельцев дебетовой карты "всеКАРТА", говорится в сообщении банка в пятницу.

ПУМБ уточнил, что за 200 грн в год клиент получает страховку с лимитом в 20 тыс грн. на карты, привязанные к счету.

Банки предупредили, что основным видом мошенничества являются случаи, когда злоумышленники представляются работниками банка, медучреждений или полиции с целью получения доступа к счетам клиента для дальнейшего снятия средств. С аналогичной целью они могут создавать "двойники" банковских сайтов и осуществлять рассылку "вредного" программного обеспечения.

Финучреждения также отметили, что увеличилось количество мошеннических (фишинговых) сайтов, которые "работают" под видом платежных онлайн-сервисов, а на самом деле – похищают деньги или карточные реквизиты.

Для противодействия мошенникам банки призывают клиентов проверять информацию с помощью звонка на горячую линию, не делиться своими личными данными и не доверять звонкам и SMS с незнакомых номеров.

Они также советуют установить лимиты на картах и проводить оплату только через проверенные сервисы.

Теги: #мошенничество #банки #защита
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