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18:44 03.04.2020

Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

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Украинец наладил незаконную отправку через почту крупных партий респираторов в одну из стран ЕС

В Черкасской области Служба безопасности Украины блокировала механизм незаконного вывоза из страны масштабной партии запрещенных правительством к экспорту товаров противоэпидемического назначения.

"Оперативники спецслужбы установили, что местный житель, несмотря на введенные ограничения в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине, наладил поставки респираторных масок в одну из стран ЕС", - сообщает пресс-центр СБ Украины в пятницу.

Правоохранители перехватили очередное международное почтовое отправление, сформированное злоумышленником.

"Во время таможенного досмотра была обнаружена партия медицинских масок. По информации СБ Украины, в ближайшее время делец планировал переправить более 10тыс. респираторных масок. Европейским клиентам он выставил "ценник" в 2,5 евро за штуку", - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам, злоумышленник планировал нажиться на более чем 700тыс. грн.

Операция по разоблачению правонарушителя проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью совместно с УСБУ в Черкасской области, работниками таможенного поста "Специализированный" Киевской таможни ГТС и ПАО "Укрпочта".

Теги: #ес #сбу
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