События

10:19 03.04.2020

В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

2 мин читать
В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

В течение минувших суток в Украине зафиксировано 138 новых случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, трое заболевших ранее скончались, шесть выздоровели.

"Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев", - сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook в пятницу утром.

В частности, коронавирусная болезнь выявлена:

в Винницкой области - 61 случай;

в Волынской области - 10 случаев;

в Днепропетровской области - 12 случаев;

в Донецкой области - 8 случаев;

в Житомирской области - 6 случаев;

в Закарпатской области - 24 случая;

в Запорожской области - 22 случая;

в Ивано-Франковской области - 81 случай;

в Кировоградской области - 15 случаев;

в г.Киеве - 180 случаев;

в Киевской области - 70 случаев;

во Львовской области - 13 случаев;

в Луганской области - 3 случая;

в Одесской области - 20 случаев;

в Полтавской области - 5 случаев;

в Ривненской области - 25 случаев;

в Сумской области - 30 случаев;

в Тернопольской области - 114 случаев;

в Харьковской области - 1 случай;

в Херсонской области - 4 случая;

в Хмельницкой области - 7 случаев;

в Черновицкой области - 171 случай;

в Черкасской области - 55 случаев;

в Черниговской области - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4,404 тыс. сообщения о подозрении COVID-19", - рассказали в Минздраве.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в Украине было 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов на то время выздоровели. За предшествовавшие утру четверга сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения.

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 03.04.2020
МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

МИД Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом

10:04 03.04.2020
В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

10:03 03.04.2020
Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

Внесенный РФ в ООН проект резолюции по Covid-19 является попыткой прикрытия агрессивной внешней политики

09:43 03.04.2020
За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну

За сутки границу Украины пересекли 13,5 тыс. человек, из них 7,2 тыс. украинцев, возвращающихся в страну

09:28 03.04.2020
Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

09:14 03.04.2020
В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

В ЕС в экстренном порядке вернулись 350 тыс. граждан, еще 250 тыс. ожидают возвращения

07:50 03.04.2020
Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444

Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 444

05:36 03.04.2020
За сутки в материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них "импортированы" - власти

За сутки в материковом Китае выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом, 29 их них "импортированы" - власти

01:27 03.04.2020
Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

Трамп опробовал на себе "пятиминутный" тест на коронавирус, результат - отрицательный

00:06 03.04.2020
Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Украина договорилась о поставке из Индии трех наименований препаратов от COVID-19 – Радуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернопольской области еще один летальный исход от Covid-19

Число жертв коронавируса в мире превысило 52 тысячи, число инфицированных - более 1 миллиона

Программа Кабмина предусматривает возобновление экономического роста - Шмыгаль

В Украине зафиксировано 897 случаев инфицирования коронавирусом COVID – 19 – Минздрав

Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепу Дубневичу, подозреваемому в завладении госсредствами более 93 млн грн, продлены обязательства до 29 апреля

Напавший на журналистов во время съемок сюжета о нарушении карантина на спортплощадке в киевском Гидропарке задержан

За две недели число безработных в США из-за коронавируса увеличилось на 10 млн человек – агентство

ВБ поприветствовал принятие закона о рынке земли и призвал принять ряд дополнительных законов

Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали - штаб ООС

Украинский омбудсмен просит  власти Тайланда о помиловании украинцев, уязвимых  к заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19

На Луганщине сотрудники СБУ предотвратили заражения вирусом компьютерной сети одного из городских советов

Прокуратура Сумской области устанавливает правомерность увольнения 47 медработников

Трамп считает расследования демократов во время вспышки COVID-19 неуместными и позитивно влияющими на его рейтинг

Поставки комплектующих для аппаратов ИВЛ в США отныне регламентируется законом о производстве в военное время - Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА