В Украине на 10:00 пятницы зафиксировано 942 случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели

В течение минувших суток в Украине зафиксировано 138 новых случаев острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, трое заболевших ранее скончались, шесть выздоровели.

"Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 138 новых случаев", - сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook в пятницу утром.

В частности, коронавирусная болезнь выявлена:

в Винницкой области - 61 случай;

в Волынской области - 10 случаев;

в Днепропетровской области - 12 случаев;

в Донецкой области - 8 случаев;

в Житомирской области - 6 случаев;

в Закарпатской области - 24 случая;

в Запорожской области - 22 случая;

в Ивано-Франковской области - 81 случай;

в Кировоградской области - 15 случаев;

в г.Киеве - 180 случаев;

в Киевской области - 70 случаев;

во Львовской области - 13 случаев;

в Луганской области - 3 случая;

в Одесской области - 20 случаев;

в Полтавской области - 5 случаев;

в Ривненской области - 25 случаев;

в Сумской области - 30 случаев;

в Тернопольской области - 114 случаев;

в Харьковской области - 1 случай;

в Херсонской области - 4 случая;

в Хмельницкой области - 7 случаев;

в Черновицкой области - 171 случай;

в Черкасской области - 55 случаев;

в Черниговской области - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 3 апреля 2020 в Центр поступило 570 сообщений о подозрении COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4,404 тыс. сообщения о подозрении COVID-19", - рассказали в Минздраве.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 четверга, 2 апреля, в Украине было 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов на то время выздоровели. За предшествовавшие утру четверга сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения.