Сумма переводов через СЭП НБУ в 2019 году увеличилась почти на треть, а количество операций – на 7,6%

Сумма переводов через систему электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НБУ) в 2019 году увеличилась на 28,1% – до 32,472 трлн грн, при этом их количество выросло только на 7,6% -- до 383,8 млн операций, свидетельствует отчет центробанка по оверсайту платежных систем, обнародованный на сайте регулятора в четверг.

Согласно отчету, в пятерку наибольших участников СЭП в прошлом году вошли НБУ, Государственная казначейская служба, Ощадбанк, ПриватБанк и Райффайзен банк Аваль, которые осуществили 48,6% от всей суммы переводов и 66,8% от числа операций через систему.

Уточняется, что в 2019 году в среднем ежесуточно в СЭП обрабатывалось 1,5 млн платежей на сумму 129,9 млрд грн.

В отчете указывается, что в минувшем году традиционно основная сумма внутригосударственных переводов и платежей осуществлялась через СЭП (89,96%), тогда как наибольшее количество было переведено через карточные платежные системы (82,79%).

Согласно документу, количество внутригосударственных операций с использованием платежных карточек в 2019 году выросло на 27,4% -- до 4,879 млрд, а их сумма – на 23,8%, до 3,424 трлн грн.

Вместе с тем за пределами страны объем операций с карточками, эмитированным банками-резидентами, оставался незначительным и составил 3,5% от количества и 4,3% от суммы всех операций с карточками.

Уточняется, что в 2019 году, как и в 2018-м, почти все операции с использованием платежных карточек осуществлялись в международных системах MasterCard (69,3% от количества и 68,9% от суммы) и Visa (30,5% от количества и 30,4% от суммы).

Согласно отчету, в прошлом году также увеличилась сумма внутригосударственных операций через системы перевода средств на 31,13% -- до 198 млрд грн, а их количество -- на 1%, до 630 млн операций.

В документе отмечается, что большая часть переводов осуществлялась с использованием систем перевода средств, созданных резидентами ($7,7 млрд в эквиваленте или 99,97%) и только одна система, созданная нерезидентом (Western Union), осуществляла перевод средств в пределах Украины ($2,1 млн 0,03%).

Уточняется, что наибольший объем внутригосударственных переводов ($5,1 млрд в эквиваленте или 66,3%) был осуществлен с использованием системы перевода средств NovaPay (платежная организация - ООО "Пост Финанс") и "Почтовый перевод" (ПАО "Укрпочта").

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Украине было зарегистрировано 48 платежных систем, две из которых – созданные НБУ, 17 – украинскими банками, 17 – украинскими небанковскими учреждениями и 12 – нерезидентами, свидетельствуют данные центробанка.

Согласно результатам мониторинга деятельности платежных систем в 2019 году, единственной системно-важной платежной системой в Украине остается СЭП НБУ.

Неизменным с прошлого года также остался перечень социально-важных платежных систем, в который входят MasterCard (MasterCard International Incorporated, США), Visa (Visa International Service Association, США), Western Union (Western Union Financial Services Inc.США/Western Union Network, Франция), NovaPay (ООО "Пост Финанс") и "Почтовый перевод" (ПАО "Укрпочта"), свидетельствуют данные регулятора.

К категории важных платежных систем в 2019 году НБУ отнес FlashPay (ЧАО "Банк "Фамильный") и исключил "ИнтерПейСервис" (ПАО "Запорожсвязьсервис"). В этот перечень также входят "Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система"), City24 (ООО "Финансовая компания "Феникс"), MoneyGram (США) и Intelexpress (Грузия).

Как сообщалось, в прошлом году Нацбанк впервые опубликовал отчет по оверсайту платежных систем с целью повышения прозрачности проверок, которые осуществляет НБУ в соответствии с законодательством.