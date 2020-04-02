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15:59 02.04.2020

В ВОЗ призывают не допускать негативного влияния ограничительных мер из-за COVID-19 на психику людей

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В ВОЗ призывают не допускать негативного влияния ограничительных мер из-за COVID-19 на психику людей

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) указывают на важность того, чтобы выполнение ограничительных мер, введенных из-за нового типа коронавируса, не оказывали чрезмерно негативного воздействия на психологическое состояние людей.

"Мы должны обращать особое внимание на то, чтобы применяемые меры не создавали серьёзных последствий с точки зрения психического здоровья людей", - сказала представитель европейского отделения ВОЗ Катарина де Кат, отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможных негативных психологических последствиях долгой самоизоляции.

В частности, по ее словам, необходимо уделять повышенное внимание "доступной и всеобъемлющей" поддержке тем, кто в ней нуждается в условиях пандемии коронавируса, в особенности - пожилым людям.

Кроме того, в ВОЗ отмечают важность физической активности в домашних условиях в случаях самоизоляции, поскольку это может "помочь оставаться спокойными и продолжать обеспечивать защиту своего здоровья" в этот период.

Среди рекомендаций по физической активности, размещенным на сайте организации, - в случае "сидячего" образа жизни - стараться вставать каждые 30 минут, а также заниматься медитацией и делать глубокие вдохи, правильное питание и непродолжительные активные "физические перерывы" в течение дня, в частности, "танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел".

Во многих странах мира в связи с пандемией коронавируса нового типа Covid-19 ввели ограничительные меры и режимы самоизоляции для граждан. Для борьбы с распространением инфекции разрешено покидать дом только в ряде случаев, таких как поход в аптеку или продуктовый магазин.

О трудностях, возникающих у людей при длительном нахождении дома ранее напомнил президент США Дональд Трамп.

"Наблюдается рост домашнего насилия. И употребления наркотиков тоже, потому что в этом случае (в условиях изоляции - ИФ) они (люди - ИФ) теряют работу", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

"Это ужасно. Мы должны вернуть нашу страну к нормальной жизни", - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что в США "сделали все правильно, сделали правильный выбор", введя строгие меры, призванные сдержать распространение нового коронавируса COVID-19, однако необходимо как можно скорее вернуться к привычному жизненному укладу.

"Мы хотим открыться настолько скоро, насколько это возможно. Тогда я стану самым счастливым человеком", - подчеркнул американский лидер.

Теги: #коронавирус #воз
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