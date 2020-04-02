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12:47 02.04.2020

В ВОЗ советуют "самоизолированным" воздержаться от курения и спиртного

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В ВОЗ советуют "самоизолированным" воздержаться от курения и спиртного

Людям, находящимся на самоизоляции из-за распространения коронавируса COVID-19, следует стараться вести здоровый образ жизни и воздержаться от курения и употребления алкоголя, заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Нужно стараться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, поддерживать физическую активность. Желательно отказаться от курения и спиртного", - сказал он во время онлайн-брифинга.

Клюге напомнил, что наибольшую опасность короанвирус представляет для пожилых людей и людей, страдающих от серьезных хронических заболеваний.

Теги: #коронавирус #воз
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