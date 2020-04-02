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11:42 02.04.2020

Ассоциация юристов Украины призывает ВР не допустить сокращение судейского вознаграждения

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Ассоциация юристов Украины призывает ВР не допустить сокращение судейского вознаграждения

Ассоциация юристов Украины (АЮУ) обратилась в парламент с призывом не допустить уменьшения судейского вознаграждения.

"АЮУ вынуждена в очередной раз выразить обеспокоенность относительно угрозы уменьшения судейского вознаграждения с 1 апреля 2020 года и до завершения карантина, которое предусмотрено изменениями в закон о госбюджете Украины на 2020 год. Ассоциация юристов Украины неоднократно подчеркивала недопустимость уменьшения судейского вознаграждения (законопроект №3279)", - говорится в заявлении АЮУ, переданном агентству "Интерфакс-Украина".

В АЮУ считают, что уменьшение судейского вознаграждения, инициированное правительством, нарушает ряд международных документов и не учитывает решения Конституционного суда Украины.

Кроме того, по мнению АЮУ, законопроект №3279 не учитывает заключение Венецианской комиссии относительно изменений в законодательные акты, регулирующие статус Верховного суда и органов судейского управления, в котором указано: предусмотренное уменьшение вознаграждения судей Верховного суда может привести к риску коррупции и снижению привлекательности должности.

"Юристы убеждены, что государство не должно экономить на судьях, поскольку это делает невозможным судопроизводство надлежащего качества и может рассматриваться как попытка давления на суд", - подчеркивают в АЮУ.

Теги: #суд #аюу
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