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17:05 07.08.2020

Предложенная Саакашвили концепция судебной реформы основана на ложных представлениях об актуальных проблемах судов – АЮУ

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Предложенная Саакашвили концепция судебной реформы основана на ложных представлениях об актуальных проблемах судов – АЮУ

Предложенная главой исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михэилом Саакашвили концепция судебной реформы основана на ложных представлениях об актуальных проблемах судебной системы страны, считают члены комитета Ассоциации юристов Украины (АЮУ) по процессуальному праву.

Как сообщается в пресс-релизе АЮУ, соответствующая оценка содержится в резолюции комитета АЮУ по процессуальному праву, принятой 6 августа.

"Предложенная Офисом простых решений и результатов концепция судебной реформы противоречит Конституции Украины, является неэффективной для улучшения судоустройства, несет риски нарушения Украиной обязательств по обеспечению независимости судебной власти в соответствии с международными стандартами и обязательств об обеспечении права на справедливый суд", - отмечают в АЮУ.

Юристы подчеркнули, что "внесению любых предложений по структурным изменениям в системе правосудия должно предшествовать полноценное экспертное (научное и практическое) обсуждение, прогнозирование последствий предлагаемых изменений".

При этом в АЮУ напоминают об уже "традиционной тенденции такого реформирования" и подчеркнули: попытки повторяются с каждой сменой власти в стране.

"Такие действия можно расценивать исключительно как попытку каждой последующей политической элиты оказать влияние на судебную власть, тем самым ограничив ее независимость", - говорится в резолюции комитета АЮУ.

Эксперты комитета по процессуальному праву отметили, что такой подход к реформированию судебной системы нарушает принцип независимости и является недопустимым. В частности, предложенная концепция основана на ложном представлении об актуальных проблемах судебной системы Украины.

"Из презентации (концепции - ИФ) сложилось впечатление, что проблемы в украинской судебной системе заключаются именно в структурной плоскости: "слишком много судов – слишком много проблем". Но количество судов и их инстанционная иерархия на самом деле не имеют определяющего влияния на доступ к правосудию и его качество", - считают в АЮУ.

Кроме того, в случае реализации концепции авторства Саакашвили в ассоциации прогнозируют "углубление кризиса кадрового судейского голода и возможный коллапс всей системы правосудия".

Юристы подчеркнули, что наличие специализированных судов –это объективная необходимость, поэтому предложенные изменения, в частности, заключающиеся в слиянии административных, хозяйственных и общих судов, не дают ответ на вопрос, как ликвидация повысит качество правосудия и облегчит доступ к нему.

В АЮУ также не поддерживают предложение Саакашвили ликвидировать Конституционный Украины, значительно сократить количество судей Верховного суда, ликвидировать Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

Как сообщалось, Саакашвили предлагает создать другую систему судов в Украине, в разы уменьшить их количество, упростить в судах процедуры.

Видеопрезентацию предлагаемых изменений он представил на "Фейсбук"- страницеОфиса простых решений и результатов.

В частности, Саакашвили предлагает из нынешних 764 судов оставить не более 200, куда будет облегчен доступ и где будут упрощены все процедуры, расширить систему арбитража, "практически создать альтернативную систему правосудия в полном объеме", и решать через медиацию, через арбитраж очень важные споры и дела.

Теги: #саакашвили #суд #реформы #аюу
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