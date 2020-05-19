События

13:13 19.05.2020

Работа судов во время карантина засвидетельствовала опоздание Украины с запуском системы электронного судопроизвоства – мнение

2 мин читать
Работа судов во время карантина засвидетельствовала опоздание Украины с запуском системы электронного судопроизвоства – мнение

Работа судов во время карантина показала, что Украина опоздала с запуском системы электронного судопроизвоства и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), считает координатор законопроектной работы Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Ольга Лопушанская.

"Ситуация с осуществлением правосудия во время пандемии продемонстрировала, что Украина опоздала с запуском ЕСИТС. Немедленное введение электронного судопроизводства по всей стране позволит исправить эту ситуацию и полноценно реализовать право человека на справедливый суд уже сейчас", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Лопушанская отметила, что "качественные госуслуги, которые можно получить быстро, это не просто тренд, а требование времени".

"Людям нужны простые и понятные алгоритмы получения таких услуг. Кроме того, экономический кризис, который углубляется как в Украине, так и в мире, требует от власти экономии ресурсов", - сказала она.

Эксперт АЮУ подчеркнула, что электронное судопроизводство позволит оптимизировать рабочие процессы и нагрузки как для судей и работников суда, так и для адвокатов, а безбумажный документооборот сэкономит время и бюджетные средства.

"Мы работали над тем, чтобы рекомендации охватили все важнейшие вопросы для повсеместного внедрения электронного судопроизводства. Это позволит, не выезжая даже из самого отдаленного населенного пункта Украины, подать иск и принять участие в рассмотрении дела. Судья же, находясь в командировке, сможет ознакомиться с материалами дела в электронном кабинете", - сказала она.

Лопушанская напомнила, что АЮУ предоставила 11 рекомендаций правового и организационного характера для цифровизации правосудия. В частности, ассоциация предлагает поэтапно запустить систему ЕСИТС, обеспечить объединение ЕСИТС с другими базами и реестрами, обеспечить участие адвоката в судопроизводстве онлайн, что позволит как подавать документы и ознакомляться с ними, так и участвовать в судебном заседании, и пр.

"В процессе работы над рекомендациями, была проанализирована информацию о положительном зарубежном опыте и практика национальных судов. Кроме того, к подготовке документа присоединились судья и практикующие адвокаты, которые поделились своими соображениями относительно того, каким должен быть процесс онлайн", - сказала она.

"АЮУ готова оказывать экспертную поддержку относительно дальнейших шагов для полноценного запуска системы электронного судопроизводства. Кроме того, мы продолжим мониторить его внедрение и анализировать ситуацию", - подчеркнула Лопушанская.

Теги: #карантин #суд #аюу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:37 19.05.2020
Зеленский: тенденция по количеству заболевших вселяет оптимизм, но к коронавирусу нельзя относиться небрежно

Зеленский: тенденция по количеству заболевших вселяет оптимизм, но к коронавирусу нельзя относиться небрежно

09:44 19.05.2020
Батуми откроет турсезон для иностранных туристов с 1 июля

Батуми откроет турсезон для иностранных туристов с 1 июля

09:38 19.05.2020
Вебинар с Верховным Судом. Сроки обращения в суд в административных судах

Вебинар с Верховным Судом. Сроки обращения в суд в административных судах

09:33 19.05.2020
Карантин в Украине с 22 мая ослабят только в соответствующих определенным критериям регионах - Степанов

Карантин в Украине с 22 мая ослабят только в соответствующих определенным критериям регионах - Степанов

20:37 18.05.2020
С 23 мая наземный транспорт Киева может возобновить работу в неограниченном режиме - замглавы КГГА

С 23 мая наземный транспорт Киева может возобновить работу в неограниченном режиме - замглавы КГГА

20:00 18.05.2020
В двух селах Запорожской области усилен карантин из-за вспышки коронавируса

В двух селах Запорожской области усилен карантин из-за вспышки коронавируса

19:26 18.05.2020
ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

ВАКС отменил заочный арест экс-министра доходов и сборов Клименко

17:09 18.05.2020
Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже

Суд избрал меру пресечения еще одной подозреваемой в деле о пожаре в Одесском колледже

15:35 18.05.2020
Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

Ляшко инициировал общественное обсуждение рекомендаций для ІІ и ІІІ этапов выхода из карантина

20:51 17.05.2020
Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за сбитого над Тегераном самолета МАУ – МИД

Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за сбитого над Тегераном самолета МАУ – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ИНТЕРВЬЮ ГОРДОН СБУ

СБУ: Интервью с Поклонской и Гиркиным – это инициатива Гордона, они изучаются на предмет дополнительных доказательств агрессии РФ против Украины

КАРАНТИН ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС

Зеленский: тенденция по количеству заболевших вселяет оптимизм, но к коронавирусу нельзя относиться небрежно

КИЕВ КОРОНАВИРУС КЛИЧКО

Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли - Кличко

МАЙДАН ПРОКУРАТУРА

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

ПРОКУРАТУРА ОКУЕВА УБИЙСТВО

Гражданину РФ, организовавшему убийство Окуевой, сообщено о подозрении

ПОСЛЕДНЕЕ

В Минреинтеграции хотят обеспечить переселенцам и жителям оккупированных территорий доступ в госуслугам через новые мобильные приложения

СБУ: Интервью с Поклонской и Гиркиным – это инициатива Гордона, они изучаются на предмет дополнительных доказательств агрессии РФ против Украины

Частные перевозчики не должны необоснованно повышать цены на проезд - Кличко

Коронавирус в Киеве подтвердили ещё у 38 человек, в том числе у 8 медиков, трое заболевших умерли - Кличко

Минветеранов просит правоохранительные органы дать оценку интервью Гордона с Гиркиным и Поклонской

В ВСУ проведено уже более 2,5 тыс исследований на Covid-19 – Минобороны

На дороги в этом году будет потрачено 10% бюджета страны – глава "Укравтодора" Кубраков

Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-прокурору, причастному к уголовному преследованию активистов Евромайдана

Гражданину РФ, организовавшему убийство Окуевой, сообщено о подозрении

В ВСУ за сутки подтвердили 3 новых случая COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА