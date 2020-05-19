Работа судов во время карантина засвидетельствовала опоздание Украины с запуском системы электронного судопроизвоства – мнение

Работа судов во время карантина показала, что Украина опоздала с запуском системы электронного судопроизвоства и Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС), считает координатор законопроектной работы Ассоциации юристов Украины (АЮУ) Ольга Лопушанская.

"Ситуация с осуществлением правосудия во время пандемии продемонстрировала, что Украина опоздала с запуском ЕСИТС. Немедленное введение электронного судопроизводства по всей стране позволит исправить эту ситуацию и полноценно реализовать право человека на справедливый суд уже сейчас", - сказала она агентству "Интерфакс-Украина".

Лопушанская отметила, что "качественные госуслуги, которые можно получить быстро, это не просто тренд, а требование времени".

"Людям нужны простые и понятные алгоритмы получения таких услуг. Кроме того, экономический кризис, который углубляется как в Украине, так и в мире, требует от власти экономии ресурсов", - сказала она.

Эксперт АЮУ подчеркнула, что электронное судопроизводство позволит оптимизировать рабочие процессы и нагрузки как для судей и работников суда, так и для адвокатов, а безбумажный документооборот сэкономит время и бюджетные средства.

"Мы работали над тем, чтобы рекомендации охватили все важнейшие вопросы для повсеместного внедрения электронного судопроизводства. Это позволит, не выезжая даже из самого отдаленного населенного пункта Украины, подать иск и принять участие в рассмотрении дела. Судья же, находясь в командировке, сможет ознакомиться с материалами дела в электронном кабинете", - сказала она.

Лопушанская напомнила, что АЮУ предоставила 11 рекомендаций правового и организационного характера для цифровизации правосудия. В частности, ассоциация предлагает поэтапно запустить систему ЕСИТС, обеспечить объединение ЕСИТС с другими базами и реестрами, обеспечить участие адвоката в судопроизводстве онлайн, что позволит как подавать документы и ознакомляться с ними, так и участвовать в судебном заседании, и пр.

"В процессе работы над рекомендациями, была проанализирована информацию о положительном зарубежном опыте и практика национальных судов. Кроме того, к подготовке документа присоединились судья и практикующие адвокаты, которые поделились своими соображениями относительно того, каким должен быть процесс онлайн", - сказала она.

"АЮУ готова оказывать экспертную поддержку относительно дальнейших шагов для полноценного запуска системы электронного судопроизводства. Кроме того, мы продолжим мониторить его внедрение и анализировать ситуацию", - подчеркнула Лопушанская.