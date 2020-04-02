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11:29 02.04.2020

МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

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МККК передал Украине для доставки на Донбасс гуманитарный груз для помощи в борьбе с COVID-19 в регионе - пресс-секретарь делегации Комитета

Международный комитет Красного Креста передал Украине гуманитарный груз с медицинскими препаратами, тестами на коронавирус, средствами гигиены, личной защиты и аппаратами для искусственной вентиляции легких, которые будут переданы на Донбасс, сообщил пресс-секретарь делегации МККК в Украине Александра Власенко.

"В грузе есть те препараты, в отношении которых доказано, что они могут использоваться или для идентификации заболевания на COVID-19, или для лечения осложнений, которые может повлечь этот вирус. Также среди помощи есть тесты, средства гигиены, личной защиты (я имею в виду медицинские маски и перчатки), и конечно, там есть аппараты для искусственной вентиляции легких. Теперь груз будет отправлен на Донбасс и там уже распределен по лечебным учреждениям, которые были определены для лечения людей с COVID-19", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Власенко, средства личной гигиены будут распространяться среди широких слоев населения.

Также он напомнил, что 18 марта состоялась телефонная беседа между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом МККК Петером Маурером, и во время нее Зеленский попросил предоставить гуманитарную помощь, связанную с борьбой с COVID-19. Со своей стороны МККК попросил Украину помочь с доставкой груза.

Как сообщалось, в четверг ночью в Украину прибыл гуманитарный груз от МККК и Всемирной организации здравоохранения для помощи в борьбе с распространением COVID-19.


Полный текст интервью с Власенко будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #коронавирус #мккк #ордло
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