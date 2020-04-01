Семь человек пострадали в ДТП в Кировоградской области

Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes-Benz Sprinter вблизи поселка Пантаивка Александровского района (Кировоградская обл.), сообщила областная Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 апреля в 08:53 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на автодороге вблизи пгт Пантаевка Александрийского района произошло ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика Mercedes-Benz Sprinter. В результате столкновения семь человек травмированы, погибших нет", - говорится в сообщении.

Спасатели достали из поврежденных автомобилей трех пострадавших, которых транспортировали к автомобилям скорой помощи.