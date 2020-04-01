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20:20 01.04.2020

Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

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Эрдоган пообещал Зеленскому безотлагательно рассмотреть запросы Украины о поставках респираторов и защитных костюмов

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире и меры, принимаемые в обеих странах для обеспечения защиты граждан.

"Был достигнут ряд практических договоренностей по координации усилий и сотрудничества между Украиной и Турцией по борьбе с пандемией и ее последствиями. Президент Турции пообещал безотлагательно рассмотреть запросы украинской стороны по поставкам респираторов и защитных костюмов", - сообщает в среду пресс-служба президента Украины.

Теги: #коронавирус #помощь #турция
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