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07:27 01.04.2020

Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

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Один украинский военный погиб, трое получили ранения в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование в результате 14 обстрелов со стороны боевиков на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"Во время вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения. Один воин из состава Объединенных сил получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства", – сообщили на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования 14 раз открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По данным штаба, основную активность боевики сосредоточили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где зафиксировано 11 обстрелов. В частности, у Красногоровки НВФ дважды обстреляли украинских военных из минометов калибра 120-мм, потратив 20 мин, и станковых противотанковых гранатометов; по окрестностям Песок выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра; вблизи Авдеевки трижды фиксировались обстрелы из минометов калибра 82-мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Широкино и Гнутово; в районе Каменки из автоматического станкового гранатомета; вблизи Опытного из крупнокалиберного пулемета; позиции в Старогнатовке - из стрелкового оружия.

В штабе ООС отметили, что имеющимися огневыми средствами украинские военнослужащие вовремя реагировали на каждый обстрел и дали НВФ "достойный отпор".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики из минометов калибра 120-мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского, а из минометов калибра 82-мм - вблизи Луганского; вечером НВФ применили против позиций ООС в Зайцево гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Наши защитники немедленно реагировали на каждый вражеский обстрел и прицельным огнем по позициям противника заставили его вернуться к соблюдению режима "тишины", – подчеркнули в штабе.

По данным украинской разведки, 31 марта ликвидировано трое боевиков, еще один ранен. Также уничтожена боевая машина пехоты НВФ.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов наши позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После своевременной и адекватного ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", – сказано в утренней сводке.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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