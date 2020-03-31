Двое украинских военных ранены на Донбассе

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате очередного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины на луганском направлении Операции Объединенных сил.

"Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

В сообщении отмечается, что ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. "На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", - подчеркнули в штабе ООС.