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18:38 31.03.2020

Двое украинских военных ранены на Донбассе

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Двое украинских военных ранены на Донбассе

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения в результате очередного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины на луганском направлении Операции Объединенных сил.

"Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение и им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook во вторник.

В сообщении отмечается, что ответным огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. "На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос
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