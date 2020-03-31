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18:23 31.03.2020

"Укрпошта" до конца недели намерена утвердить порядок доплаты сотрудникам отделений и их страхования на случай заражения

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"Укрпошта" до конца недели намерена утвердить порядок доплаты сотрудникам отделений и их страхования на случай заражения

АО "Укрпошта" отработало порядок надбавки сотрудникам всех 11 тыс. отделений, работающих в условиях карантина, а также порядок компенсации проезда в условиях отсутствия городского и пригородного транспорта.

Как сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский на своей странице в Facebook во вторник, порядок выплаты планируется утвердить на этой неделе.

Кроме того, он сообщил, что за указанный период планируется утвердить уже разработанный порядок выплаты пенсий и субсидий в случае заражения, порядок приема платежей на дому, порядок и процесс страхования сотрудников на случай заражения.

Помимо этого, по его словам, в процессе подписания большая инвестиционная сделка по запуску передвижных отделений и подготовлена национальная программа "Познакомься со своим почтальоном", в которой клиенты "Укрпошты" смогут оставлять заявки на услуги почтальона.

Смелянский также добавил, что до 10 апреля компания обеспечит 100% сотрудников средствами защиты. К этому же периоду он ожидает принятие законопроекта № 2788 об открытии почтой банковских счетов.

Теги: #укрпошта #коронавирус #смелянский
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