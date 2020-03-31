Киберполиция установила более 100 человек, распространявших фейковую информацию о коронавирусе

Правоохранители с начала введения карантина в Украине проверили 344 сообщения о возможных противоправных действиях, в частности касающихся онлайн-мошенничества при покупке средств индивидуальной защиты, и обнаружили 228 фактов размещения на информационных ресурсах ложной или провокационной информации о пандемии коронавируса.

"Сейчас киберполиция идентифицировала 116 человек, которые эту информацию распространяли. По фактам онлайн-мошенничества начато 30 уголовных производств", - сообщает во вторник Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.