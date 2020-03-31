За границей от коронавируса лечатся 30 граждан Украины

30 украинцев лечатся от коронавируса COVID-19 за рубежом, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается на странице "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины" в Facebook, 5 украинцев проходят лечение в Италии, по 4 - в Доминиканской Республике и Германии, по 3 - в Австрии и Польше, по 2 - в Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратах, по 1 - в США, Нидерландах, Сербии, Испании, на Сейшельских островах, Швеции, Швейцарии.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что 8 украинцев, которые лечились от коронавируса за рубежом, уже выздоровели: четверо в Японии, двое - в Италии, по одному - в Польше и Германии.

Однако 4 гражданки Украины за границей умерли.