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07:53 31.03.2020

Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену научной информацией о пандемии COVID-19 - Минобразования

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Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену научной информацией о пандемии COVID-19 - Минобразования

Украина присоединится к открытой платформы по обмену опытом, в частности научной информации, по борьбе и преодолению последствий пандемии COVID-19. Такая платформа будет создана под эгидой ЮНЕСКО, сообщил первый заместитель Министра образования и науки Юрий Полюхович,

Всего в интернет-конференции были представлены более 170 стран.

"Сегодня под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике COVID-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки ", - рассказал Полюхович.

Он пояснил, что будет создана единая платформа, где будет проходить открытый обмен научными данными, инициативами и инновациями в сфере индивидуальной защиты, лечения, мониторинга и прогнозирования распространения вируса. Также важно, что она будет и блок по преодолению социальных и экономических последствий, в частности продолжение образовательного процесса.

Теги: #опыт #мон #украина #коронавирус
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