БФ "Таблеточки" передал Охматдету оборудование на сумму 12,4 млн грн

Национальная детская специализированная больница "Охматдет" (Киев) получила оборудование на сумму 12,4 млн грн от БФ "Таблеточки", сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, фонд передал систему черепной фиксации (стоимостью 850 тыс. грн), флуоресцентный микроскоп (1,8 млн грн), эндоскопический набор (1,36 млн грн), 32-канальную систему нейромониторинга с расходными материалами (1,55 млн грн) и микробиологический анализатор (6,9 млн грн).

Новое оборудование уже работает в больнице в отделении нейрохирургии, генетической лаборатории и микробиологической лаборатории, в частности с помощью системы черепной фиксации, нейромониторинга и эндоскопического набора детям сделали 42 безопасные операции, уточняется в релизе.

Согласно ему, новый флуоресцентный микроскоп за месяц увеличил количество надежно обследованных детей на 30%. Микробиологический анализатор сделал 929 точных исследований.

Средства, за которые приобрели новое оборудование, собрали гости ежегодного благотворительного мероприятия Tabletochki Giving Tuesday Dinner 2019, которое устраивает фонд.