События

06:38 30.03.2020

Число скончавшихся от коронавируса в американском штате Нью-Йорк превысило тысячу человек

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По данным агентства Associated Press (АР), число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк менее чем за месяц превысило тысячу человек и достигло 1 026.

При этом, как отмечается в сообщении, большинство смертельных исходов вызываемого вирусом заболевания пришлись на несколько последних дней.

"Коронавирус и вызываемая им болезнь распространяются по штату Нью-Йорк с пугающей скоростью", констатирует агентство. Оно отмечает, что официальные цифры по ситуации в штате "будут оглашены не ранее понедельника".

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в штате 1 марта.

В городе Нью-Йорке скончались 776 человек, пишет АР.

Теги: #сша #смертность #штат #коронавирус
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Интерфакс-Украина
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