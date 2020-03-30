Трамп продлил меры против распространения COVID-19 до конца апреля

Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что продлевает действие руководящих принципов, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в стране, до 30 апреля.

"Мы продлим наши руководящие принципы до 30 апреля, чтобы замедлить распространение. Во вторник мы завершим работу над этими планами и предоставим резюме наших выводов, подтверждающих данные и стратегию американскому народу", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции.

При этом он добавил, что согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели.

"Пик смертности, вероятно, наступит через две недели. (...) Нет ничего хуже, чем объявить о победе до того, как она будет одержана", - сказал Трамп.

Между тем, президент США выразил надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

На данный момент в США зафиксировано самое большое число случаев заболевания среди всех стран мира. По состоянию на вечер воскресенья было подтверждено более 137 тыс. случаев заражения, более 2 тыс. 400 американцев скончались.