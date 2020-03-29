От Covid-19 скончался экс-замглавы Киевской обладминистрации Мищенко, сообщил Парцхаладзе

Президент Конфедерации строителей Украины (КСУ) Лев Парцхаладзе сообщил о смерти члена Совета директоров КСУ Олега Мищенко, в 2016-17гг занимавшего должность заместителя главы Киевской областной государственной администрации по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и Covid-19 сделали своё", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

В связи с этим Парцхаладзе призвал читателей не недооценивать вирус и беречь себя и своих близких.