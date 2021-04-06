Посольство Украины в Латвии заявило о проведении пророссийскими силами кампании по дискредитации посла Украины и посольства

Пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства в Латвии в связи с принципиальной позицией посла Александра Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации "Объединение украинских сообществ Латвии".

"По информации посольства, в связи с принципиальной позицией посла Украины в Латвии А.Мищенко по разоблачению преступной деятельности против Украины так называемой украинской организации, а на самом деле марионетки в руках Кремля - Объединения украинских сообществ Латвии, пророссийские силы начали кампанию по дискредитации посла Украины и посольства путем компиляции и фальсификации высказываний посла Украины с открытых источников, интервью и тому подобное", - говорится в сообщении посольства Украины в Латвии, опубликованном в Facebook в понедельник.

В частности, используются видеоматериалы 40-минутного интервью посла Украины Мищенко для "Radio Baltkom" от 30.04.2019 г.

"Появление подобного рода материалов в очередной раз свидетельствует об антиукраинской сущности так называемой украинской организации "Объединение украинских сообществ Латвии", которое на самом деле работает в интересах страны-агрессора России", - подчеркнуло посольство Украины.