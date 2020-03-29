Число зараженных коронавирусом в США достигло 123 тыс человек

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 на территории США в воскресенье достигло 123 тыс., более 2,2 тыс. человек умерли с начала пандемии, следует из данных служб здравоохранения Соединенных Штатов.

В штате Нью-Йорк, наиболее пострадавшем от пандемии, зафиксировано более 53 тыс. случаев заражения. Число скончавшихся там от последствий заражения коронавирусом - около 900 человек.

В соседнем штате Нью-Джерси выявлено более 11 тыс. инфицированных, в Калифорнии - 5,6 тыс.

В настоящее время по числу заболеваний коронавирусом Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Из всех заболевших вылечился пока 3231 человек.

При этом по числу летальных исходов США уступают Италии, на которую приходится около трети из порядка 30 тыс. зафиксированных в мире случаев смерти от коронавируса. На втором месте после Италии - Испания (более 5 тыс. смертей). Далее следуют Китай, Иран, Франция и затем - США.