В Украину в пятницу въехало 37,3 тыс украинцев, выехало 4,4 тыс иностранцев

В Украину в пятницу, 27 марта, последовали 37,3 тыс наших соотечественников, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"За минувшие сутки, по сравнению с предыдущим днем, пассажиропоток на государственной границе вырос почти в два раза. Основной поток составляли граждане Украины, которые возвращались домой", - отмечается в сообщении.

Так, 27 марта украинскую границу на въезд и выезд в целом пересекли почти 49 тыс человек, из них более 37 тыс человек - это украинцы, вернувшиеся из-за границы (в предыдущие сутки в Украину вернулось 18 тыс украинцев).

Наибольшее количество украинцев прибывали к границе без транспортных средств. "Именно поэтому в пунктах пропуска сопредельных стран фиксировалось значительное скопление людей, которые ожидали пересечения границы. Для перевозки граждан при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местными властями и ГСЧС", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в одном месте можно было пересечь госграницу пешком. 27 марта было оформлено более 22 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком (в предыдущие сутки - 6,5 тыс человек).

В аэропорту "Борисполь" за сутки было оформлено 5,5 тыс украинцев, вернувшихся в Украину почти 30 рейсами.

Также 27 марта Украину покинули 4,4 тыс. иностранцев.

За сутки был проведен температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 39 тыс человек. Выявлено двух граждан Украины с повышенной температурой тела. По результатам дополнительной проверки врачи признаков заболевания Covid-19 не обнаружили.

"Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные согласия о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщила Госпогранслужба.