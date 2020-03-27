На внеочередном заседании рассмотрят законопроекты о рынке земли и о невозврате неплатёжеспособных банков бывшим владельцам - зампред фракции "Слуга народа"

На внеочередном заседании Верховной Рады рассмотрят компромиссный вариант законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения и законопроект о невозможности возврата неплатёжеспособных банков бывшим владельцам, заявил заместитель председателя фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко.

"Если кратко, то результаты заседания фракции такие: внеочередное заседание Верховной Рады пройдет в понедельник, в повестке дня компромиссный законопроект о рынке земли и законопроект о банках. Компромисс по земле заключается в следующем - государственную землю продавать нельзя, ограничение на покупку земли:100 гектаров до 2024 года, потом до 10 тысяч гектаров. Закон будем голосовать в понедельник, это уже точно", - заявил Ткаченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" также поднял вопрос кадровых назначений в министерстве по реинтеграции оккупированных территорий. "Было много вопросов к президенту по кадровой политике нового правительства. В частности, я лично спросил у президента, почему в руководстве министерства по реинтеграции Донбасса нет людей из Донбасса? Президент пообещал обратить на это внимание и попросил дать ему кандидатуры на рассмотрение", - рассказал нардеп агентству.

По словам Ткаченко, законопроекты направленные на противодействие эпидемии коронавируса находятся в процессе работы. "Что касается антикризисных законов, то тут тоже разгорелась серьезная дискуссия. Законопроекты дорабатывается в режиме реального времени, в связи с вновь вносимыми предложениями и поправками. Но думаю, что скоро вы увидите подготовленные законопроекты на сайте Верховной Рады", - добавил нардеп.