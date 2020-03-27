В целом от МВФ плюс Всемирный банк и ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, также ведутся переговоры с отдельными странами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что помимо МВФ, идут переговоры о финансовой помощи Украине также со Всемирным банком, ЕБРР, Европейским союзом и с некоторыми странами.

"В целом, вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд", - рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".

По его словам, Украина ожидает также финансовой поддержки со стороны Азербайджана, но пока президент не стал раскрывать деталей.

"Также ожидаем ответа от премьер-министра Канады Трюдо", - добавил он.