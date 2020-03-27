События

22:22 27.03.2020

В целом от МВФ плюс Всемирный банк и ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, также ведутся переговоры с отдельными странами – Зеленский

1 мин читать
В целом от МВФ плюс Всемирный банк и ЕБРР Украина может получить минимум $10 млрд, также ведутся переговоры с отдельными странами – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский указал, что помимо МВФ, идут переговоры о финансовой помощи Украине также со Всемирным банком, ЕБРР, Европейским союзом и с некоторыми странами.

"В целом, вместе со Всемирным банком и ЕБРР мы можем получить минимум $10 млрд", - рассказал он журналистам в пятницу после заседания фракции "Слуга народа".

По его словам, Украина ожидает также финансовой поддержки со стороны Азербайджана, но пока президент не стал раскрывать деталей.

"Также ожидаем ответа от премьер-министра Канады Трюдо", - добавил он.

Теги: #финансы #всемирный_банк #зеленский #мвф
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:29 27.03.2020
Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

Рада "настроена принять" законопроект Кабмина о банках – замглавы фракции "Слуга народа"

22:20 27.03.2020
Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

20:48 27.03.2020
Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

20:33 27.03.2020
Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник - Зеленский

Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник - Зеленский

19:36 27.03.2020
Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

Украина не рассматривает дефолт, с МВФ есть договоренность об увеличении потенциального финансирования и обсуждается помощь в борьбе с Covid-19 - пресс-секретарь Зеленского

17:50 27.03.2020
Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

Послы G7 поддерживают проведение Киевом реформ, направленных на расширение помощи МВФ для Украины

06:33 27.03.2020
За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

За год Зеленский выполнил только два предвыборных обещания из девяти

02:21 27.03.2020
Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

19:32 26.03.2020
Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты в регионах и жесткие меры для спекулянтов

Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты в регионах и жесткие меры для спекулянтов

19:28 26.03.2020
Зеленский: у политиков и бизнесменов не будет особых условий в больницах, они будут лечиться в тех, что построили за 28 лет

Зеленский: у политиков и бизнесменов не будет особых условий в больницах, они будут лечиться в тех, что построили за 28 лет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина договорилась с МВФ об увеличении размера новой программы до $8млрд – Зеленский

На согласительном совете нардепы решат, где именно провести внеочередное заседание Рады - Разумков

Зеленский хочет, чтобы Рада рассмотрела на следующем внеочередном заседании вопрос дистанционной работы депутатов

Внеочередное заседание Рады состоится в понедельник - Зеленский

Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

ПОСЛЕДНЕЕ

На внеочередном заседании рассмотрят законопроекты о рынке земли и о невозврате неплатёжеспособных банков бывшим владельцам - зампред фракции "Слуга народа"

Трамп подписал закон о помощи американской экономике на $2 трлн в период коронавируса

В Днепропетровской области выздоровел первый заболевший коронавирусом житель

На согласительном совете нардепы решат, где именно провести внеочередное заседание Рады - Разумков

Фракция "Слуга народа" в Раде проводит заседание с участием Зеленского и Разумкова – источник

В Ровенской области жителям н.п.Тынное, где 9 человек заболели коронавирусом, запрещено выезжать из села - ОГА

Национальный совет безопасности Бельгии продлит режим изоляции из-за коронавируса до 19 апреля

Конгресс одобрил законопроект по поддержке экономики США на $2 трлн

США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Дистанционное голосование - это антиконституционно - депутат Наталуха

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА