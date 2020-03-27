Национальный совет безопасности Бельгии продлит режим изоляции из-за коронавируса до 19 апреля

По решению Национального совета безопасности Бельгии, режим изоляции граждан в связи с эпидемией COVID-19 будет продлен на две недели, сообщил в пятницу телеканал RTBF.

Предусмотренная первоначально до 5 апреля изоляция продлевается до 19 апреля

. Ранее официальный представитель бельгийской медицинской администрации, вирусолог Эмманюэль Андре заявил, что эпидемия по-прежнему находится в восходящей фазе. "Пик все еще не достигнут. Прогнозы, которые можно сделать сегодня, заключаются в том, что, если правила (предупреждения распространения коронавируса - ИФ) будут соблюдаться, то пик наступит в ближайшие недели, в начале апреля", - предположил эксперт.

По данным на пятницу, число зараженных коронавирусом в Бельгии превысило 7 тыс., в стране зарегистрированы 289 летальных исходов.