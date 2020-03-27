В Кременчуге у 75-летней женщины экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат

В г.Кременчуг Полтавской области у 75-летней женщины, которая ранее не выезжала за границу, экспресс-тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат, сообщил мэр города Андрей Малецкий.

"К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина, 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, последнее время за границу не выезжала", - написал Малецкий на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что сейчас проводятся все необходимые мероприятия и устанавливается круг лиц, с которыми контактировала женщина.

Также для подтверждения диагноза образцы анализов направлены в референс-лабораторию в Киеве.

"Предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве", - добавил мэр.