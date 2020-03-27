В Италии от коронавируса умерли около 50 врачей

Не менее 45 врачей скончались в Италии от кронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ со ссылкой на Ассоциацию врачей Италии.

Кроме того, случаи заражения коронавирусом были подтверждены у более чем 6 тыс. сотрудников служб здравоохранения в стране.

Президент Ассоциации врачей Филиппо Анелли заявил о срочной необходимости предоставления всем врачам необходимого медицинского защитного оборудования, которого в настоящее время не хватает.

Между тем в пятницу директор Национального институт здравоохранения Италии Сильвио Брузаферро заявил, что пик заболеваемости в стране еще не наступил.

"Мы ожидаем, что мы достигнем пика в ближайшие дни", - сказал он.

По последним данным, в Италии с начала эпидемии зарегистрировано около 80 тыс. случаев заражения, скончались более 8 тыс. человек.