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14:03 27.03.2020

Проект Консультативного совета в рамках ТКГ обсуждался в "Нормандском формате"

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Проект Консультативного совета в рамках ТКГ обсуждался в "Нормандском формате"

Проект создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался в рамках "Нормандского формата . Об этом говорится в заявлении для прессы специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видео-конференции 26 марта.

"Участники отметили, что проект Консультативного совета обсуждался в "Нормандском формате", - отмечает Грау.

Кроме того, "политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО", - говорится в тексте.

Теги: #нормандский_формат #ткг
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