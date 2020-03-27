Проект Консультативного совета в рамках ТКГ обсуждался в "Нормандском формате"

Проект создания Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) обсуждался в рамках "Нормандского формата . Об этом говорится в заявлении для прессы специального представителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам видео-конференции 26 марта.

"Участники отметили, что проект Консультативного совета обсуждался в "Нормандском формате", - отмечает Грау.

Кроме того, "политическая рабочая группа обсудила аспекты, связанные с особым статусом ОРДО и ОРЛО", - говорится в тексте.