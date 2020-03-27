В Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом - главсанврач

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Есть и хорошие новости - четыре случая выздоровления, из них один ребенок. Ждем сегодня на выписку пятого", - сказал он.

По его словам, за предыдущие сутки зафиксировано 62 случая инфицирования.

По данным Центра общественного здоровья, больше всего случаев заболевания обнаружено в Черновицкой области - 47 больных, один умерший. В Киеве также коронавирус диагностирован у 47 человек. 32 случая обнаружены в Киевской области, 25 - в Тернопольской (в том числе 1 летальный), в Ивано-Франковской - 24 случая, в том числе 2 летальных.

Также коронавирус был обнаружен в Винницкой (5 случаев), Волынской (2 случая), Днепропетровской (3 случая), Донецкой (2 случая), Запорожской (8 случаев), Закарпатской (1 случай), Житомирской (2 случая, в том числе 1 летальный), Львовской (3 случая), Луганской (1 случай), Одесской (4 случая), Ровненской (9 случаев), Херсонской (1 случай) и Черкасской (2 случая) областях.

Также отмечается, что по состоянию на утро 27 марта 2020 года в Центр поступило 277 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 1401 сообщения о подозрении на COVID-19.