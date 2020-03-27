пасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар в одном из жилых домов Киева

Спасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар в жилом доме в Деснянском районе столицы, в частности, эвакуировали 10 человек, из них одного ребенка, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"27 марта в 03:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Милютенко, 28 в Деснянском районе столицы. Пожар возник в комнате одной из однокомнатных квартир на 7-м этаже 9-этажного жилого дома. Вследствие этого пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время тушения пожарные с помощью автолестницы сняли с балкона горящей квартиры женщину 1981 года рождения. Кроме того, с верхних этажей дома эвакуировали 10 жителей, из них 1 ребенок.

Спасатели локализовали пожар в 3:59, а в 4:13 - ликвидировали.

Отмечается, что в результате пожара жилая комната и балкон квартиры выгорели полностью, повреждены мебель, личные вещи и бытовую технику, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждены окна балкона квартиры на 8 этаже.

На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.