События

05:47 27.03.2020

пасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар в одном из жилых домов Киева

1 мин читать

Спасатели в ночь на пятницу ликвидировали пожар в жилом доме в Деснянском районе столицы, в частности, эвакуировали 10 человек, из них одного ребенка, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"27 марта в 03:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Милютенко, 28 в Деснянском районе столицы. Пожар возник в комнате одной из однокомнатных квартир на 7-м этаже 9-этажного жилого дома. Вследствие этого пожара никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время тушения пожарные с помощью автолестницы сняли с балкона горящей квартиры женщину 1981 года рождения. Кроме того, с верхних этажей дома эвакуировали 10 жителей, из них 1 ребенок.

Спасатели локализовали пожар в 3:59, а в 4:13 - ликвидировали.

Отмечается,  что в результате пожара жилая комната и балкон квартиры выгорели полностью, повреждены мебель, личные вещи и бытовую технику, закопчены стены и потолок квартиры. Также повреждены окна балкона квартиры на 8 этаже.

На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 25 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Теги: #киев #дом #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:26 27.03.2020
Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

Полицейский предстанет перед судом по подозрению в получении 39 тыс. грн взятки

03:16 27.03.2020
В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца

В Украину из Канады эвакуировали 274 украинца

02:21 27.03.2020
Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

Принятие законодательства для банковской системы и земельной реформы позволит скорее договориться о новой программе МВФ для Украины и с более широким доступом - Георгиева

01:57 27.03.2020
"Нафтогаз" ожидает от правительства подписания контрактов для начала реализации СРП-проектов по добыче углеводородов

"Нафтогаз" ожидает от правительства подписания контрактов для начала реализации СРП-проектов по добыче углеводородов

01:36 27.03.2020
В ГМК обеспокоены с перевозками в ЖРС, приносящими  около 10% валютной выручки

В ГМК обеспокоены с перевозками в ЖРС, приносящими  около 10% валютной выручки

00:39 27.03.2020
Ярославский обратился к президенту и премьеру, чтобы из бюджета не убирали финансирование реконструкции Днепровского аэропорта

Ярославский обратился к президенту и премьеру, чтобы из бюджета не убирали финансирование реконструкции Днепровского аэропорта

00:31 27.03.2020
МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

00:26 27.03.2020
АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" доработать договор о перевозке грузов

АМКУ рекомендовал "Укрзализныце" доработать договор о перевозке грузов

00:18 27.03.2020
На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

На территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19

00:09 27.03.2020
Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

Ярославский заверяет, что антикризисный штаб в Харьковской области работает слаженно и без конфликтов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МАУ готова эвакуировать 2 тыс. украинцев за ближайшие двое суток

В Украине зафиксировано 196 случаев инфицированных коронавирусом

Внеочередное заседание Рады ожидается в субботу, в пятницу заседание фракции "Слуга народа"

В Черновицкой области выздоровели трое ранее инфицированных коронавирусом, пятеро заболели

В Житомирской области двое новых заболевших Covid-19

ПОСЛЕДНЕЕ

В Казахстане число заболевших коронавирусом увеличилось до 120

Число инфицированных COVID-19 во Франции приближается к 30 тыс., а количество смертей - к 1,7 тыс

За сутки в материковом Китае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом, 54 - "импортированы" из-за границы

ЕС выделил 140 млн евро на проекты по борьбе против коронавируса, в том числе на разработку вакцины

Казахстанская SCAT и украинская FlyUIA из-за коронавируса выполнят спецрейсы в Грузию

Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19

Внеочередное заседание Рады может состояться в воскресенье

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с более 300 украинцев на борту

Еще один случай заражения коронавирусом зафиксирован в Одесской области

В Николаевской области в течение 26 марта подтвержденных случаев заражения коронавирусом не зарегистрировано

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА