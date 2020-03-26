В Харькове военврач Нацгвардии требовал $1,5 тыс. и за освобождение срочника от военной службы по состоянию здоровья

В Харькове Служба безопасности Украины совместно со следователями Госбюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры задержала при получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

"По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии. Оперативники СБ Украины, в частности задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника $ 1500 за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Правоохранители задержали военврача в Харькове неподалеку от его места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.