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20:48 25.03.2020

Внеочередное заседание Рады, вероятнее всего, состоится в субботу - зампред фракции "Слуга народа" Кравчук

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Внеочередное заседание Рады, вероятнее всего, состоится в субботу - зампред фракции "Слуга народа" Кравчук

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, вероятнее всего, состарится в субботу, 28 марта, заявила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Наиболее вероятно, что в субботу состоится заседание Верховной Рады. Мы уже предупредили депутатов нашей фракции, чтобы они прибыли в пятницу, потому что будет много заседаний комитетов, в том числе, которые должны одобрить законопроекты, которые будут рассматриваться в субботу", - сказал Кравчук в среду вечером в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, разработка нового законопроекта об экономической составляющей противодействия эпидемии коронавируса уже находится на финальной стадии.

"Уже другие группы и фракции совместно работают над финализацией депутатского законопроекта, который готовит экономический комитет. Там речь идет об экономических стимулах, социальной поддержке и налоговых льготах", - добавила заместитель председателя фракции.

Кравчук заверила, что вопрос введения чрезвычайного положения сейчас не стоит на повестке дня. Отдельно зампред фракции "Слуга народа" отметила, что если финансовый комитет Рады успеет рассмотреть законопроект о невозможности возвращения неплатёжеспособных банков бывшим владельцам, то он также будет вынесен на голосование на внеочередном заседании.

"Сейчас подано, если я не ошибаюсь, 4 альтернативных законопроекта. Комитет по вопросам финансовой политики, очевидно, будет рассматривать этот вопрос не раньше пятницы и если будет принято какое-то решение, то, конечно же, он будет передан в зал. Абсолютное большинство фракции "Слуга народа" за него проголосует, и я уже слышала публичные заявления фракций "Европейская солидарность" и "Голос", что они также готовы поддержать этот законопроект", - сказала она.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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