В Сумской области зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В г.Конотоп Сумской области выявлен первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19, сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

"В Конотопе только что диагностировали первый случай заболевания коронавирусом. Женщина 76 лет из села Казачьего Конотопского района. На данный момент находится в реанимации ЦРБ. Принимаем все необходимые меры. Человек в сознании и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - написал мэр на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что женщине сделали два теста на наличие у нее COVID-19. Оба показали положительный результат. Также взяты еще дополнительные анализы и отправлены в лабораторию в г.Сумы.