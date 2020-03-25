События

08:44 25.03.2020

Боевики напали в Афганистане на храм сикхов, несколько человек погибли

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Боевики напали в Афганистане на храм сикхов, несколько человек погибли

В Кабуле в среду произошло нападение боевиков на сикхский храм, в котором находились несколько десятков верующих, сообщает интернет-портал американского издания The Washington Post.

Нападение произошло во время утренней службы. Близ здания прогремел взрыв. По предварительным данным, к нападению причастны террористы-смертники.

По информации верующих, погибли не менее четырех человек. В то же время официальных данных о жертвах пока нет.

Представитель МВД Афганистана Тарик Ариан сообщил, что в результате нападения несколько человек оказались в заложниках, для их освобождения к храму прибыли сотрудники сил безопасности.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает издание.

Теги: #нападение #жертвы #афганистан #храм
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