Боевики напали в Афганистане на храм сикхов, несколько человек погибли

В Кабуле в среду произошло нападение боевиков на сикхский храм, в котором находились несколько десятков верующих, сообщает интернет-портал американского издания The Washington Post.

Нападение произошло во время утренней службы. Близ здания прогремел взрыв. По предварительным данным, к нападению причастны террористы-смертники.

По информации верующих, погибли не менее четырех человек. В то же время официальных данных о жертвах пока нет.

Представитель МВД Афганистана Тарик Ариан сообщил, что в результате нападения несколько человек оказались в заложниках, для их освобождения к храму прибыли сотрудники сил безопасности.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение, отмечает издание.