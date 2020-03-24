В Италии за сутки скончались 743 пациента с коронавирусом

За сутки в Италии умерли 743 пациента с коронавирусом, теперь общее число смертей составляет 6 820 человек, сообщают итальянские СМИ со ссылкой на данные департамента гражданской обороны страны.

Число заболевших во вторник возросло на 3 612 человек и достигло 54 030 тыс. человек. В общей сложности с появления коронавируса в Италии положительный анализ на эту инфекцию сдали более 69 тыс. человек.

Выздоровели 8 326 человека, на 894 человека больше, чем днем ранее.

Таким образом, за последние сутки в стране вновь снизились темпы распространения заболевания: в понедельник сообщалось о почти 3,8 тыс. новых случаях.