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18:59 24.03.2020

Комендантский час помог бы предотвратить мародерство, считает начальник полиции Киева

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Комендантский час помог бы предотвратить мародерство, считает начальник полиции Киева

Введение запрета на передвижение по улице в ночное время поможет не допустить фактов мародерства в столице, считает начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко .

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Крищенко рассказал, что в столице криминогенная обстановка не изменилась в связи с введением ограничительных мер по предотвращению коронавируса.

"Мы понимаем, что в такое тяжелое время происходит рост преступности. Но на данный момент нет этого, даже есть некоторое снижение уличной преступности: за последние сутки в Киеве не было ни одного грабежа, это случается крайне редко", - сказал он.

По словам руководителя полиции Киева, в целом уровень преступности в столице остается прежним.

Крищенко выразил мнение о том, что ограничения выхода на улицу в ночное время помогло бы предотвратить мародерство в столице. "Поскольку предприятия и магазины закрыты, преступники могут воспользоваться этим, может начаться мародерство. И вот тут бы пригодился запрет выхода на улицу в ночное время", - сказал он.

"Так что усиление ограничительных мер вводится не только для изоляции людей, но также для того, чтобы кривая преступности не поползла вверх, ведь безопасность людей, профилактика и раскрытия преступлений – это наши непосредственные обязанности", - подытожил руководитель главка полиции.

Полный текст интервью с руководителем ГУ Нацполиции Киева Андреем Крищенко будет размещен на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #крищенко
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