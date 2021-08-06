Крищенко выполняет свои обязанности, решение о его отставке не принято - глава Нацполиции
Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко продолжает выполнять обязанности руководителя, решения о его отставке не принималось, заявляет глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Решение об отставке не принято, он продолжает выполнять свои обязанности", - сказал Клименко журналистам в пятницу в Киеве.
При этом он подчеркнул, что решение об увольнении замглавы Нацполиции - руководителя Киевского главка принимает министр, соответственно этот вопрос находится в компетенции главы МВД.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Крищенко не присутствовал в пятницу на координационном совещании руководителей правоохранительных органов, в то время как ранее делал это постоянно.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что Крищенко подал в отставку.